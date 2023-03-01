شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تحصيل القسط الثالث والأخير من مصروفات المدارس الرسمية والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تحصيل مصروفات المدارس الرسمية والرسمية للغات على 3 أقساط، الأول منها أول أكتوبر 2022، بواقع 50% والقسط الثانى منها تم تحصيله يناير الماضى بواقع 30%، والقسط الثالث منها في شهر مارس الحالى بواقع 20%.
وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن تنظيم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، كما نص الكتاب الدوري على أن يتم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل في جزء من حصة المادة وعلى مستوى المدرسة على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها.
ونص على التزام المدرسة بالقرار الوزاري رقم 28 بتاريخ 1/2/2023، المنظم لمجموعات الدعم المدرسية، مع إمكانية النزول بالحد الأدنى لقيمة مقابل الاشتراك طبقًا لرؤية مدير المديرية ومديري الإدارات التعليمية ورئيس مجلس الأمناء، كما وجه الوزير بضرورة إعداد كشوف تفصيلية للطلاب الموهوبين، وتصنيفهم حسب الموهبة، للبدء في وضع برامج الرعاية لتنمية مهاراتهم ومواهبهم.