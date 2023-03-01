شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تحصيل القسط الثالث والأخير من مصروفات المدارس الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ المدارس تحصيل القسط الثالث والأخير من مصروفات العام الدراسى الحالى، بعد قرار تقسيط المصروفات لـ 3 دفعات كان الأول منها بداية أكتوبر 2022 والثانى بداية يناير 2023 والثالث أوائل مارس الجارى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تحصيل مصروفات المدارس الرسمية والرسمية للغات على 3 أقساط، الأول منها أول أكتوبر 2022، بواقع 50% والقسط الثانى منها تم تحصيله يناير الماضى بواقع 30%، والقسط الثالث منها في شهر مارس الحالى بواقع 20%.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تحصل مصروفات المدارس التجريبية" الرسمية للغات والمتميزة للغات المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014، ونشرة المصروفات الدراسية التي تصدر عن الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى بالوزارة على 3 أقساط، مشددة على مديرى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية بالتنبيه على مديرى المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات بالالتزام بتحصيل المصروفات على وفق الضوابط المحددة.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا بشأن تنظيم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، كما نص الكتاب الدوري على أن يتم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل في جزء من حصة المادة وعلى مستوى المدرسة على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها.

ونص على التزام المدرسة بالقرار الوزاري رقم 28 بتاريخ 1/2/2023، المنظم لمجموعات الدعم المدرسية، مع إمكانية النزول بالحد الأدنى لقيمة مقابل الاشتراك طبقًا لرؤية مدير المديرية ومديري الإدارات التعليمية ورئيس مجلس الأمناء، كما وجه الوزير بضرورة إعداد كشوف تفصيلية للطلاب الموهوبين، وتصنيفهم حسب الموهبة، للبدء في وضع برامج الرعاية لتنمية مهاراتهم ومواهبهم.