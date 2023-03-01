مصر تعرب عن تعازيها فى ضحايا حادث اصطدام قطارين وسط اليونان

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية، عن خالص التعازي وعميق المواساة للجمهورية الهيلينية الصديقة في ضحايا حادث اصطدام قطارين قرب مدينة لاريسا بوسط اليونان، والذي أسفر عن عشرات القتلى والجرحى.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، اليوم الأربعاء، أن مصر تتقدم، حكومةً وشعباً، ببالغ تعازيها لذوي الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين.

وأكدت مصر تضامنها ووقوفها جنباً إلى جنب مع حكومة وشعب اليونان الصديق في هذا الحادث الأليم.