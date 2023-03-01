شكرا لقرائتكم خبر عن 59% من القراء يطالبون بتوعية المواطنين بفوائد منظومة فحص المقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب توعية المواطنين بضرورة الالتزام بمنظومة فحص المقبلين على الزواج، أيد غالبية القراء مطالب توعية المواطنين بضرورة الالتزام بمنظومة فحص المقبلين على الزواج.

وأيد 59% من القراء مطالب توعية المواطنين بضرورة الالتزام بمنظومة فحص المقبلين على الزواج، بينما عارض 41% من القراء مطالب توعية المواطنين بضرورة الالتزام بمنظومة فحص المقبلين على الزواج.