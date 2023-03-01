شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 26 شخصا وإصابة 85 آخرين حتى الآن فى تصادم قطارين باليونان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقي 26 شخصا مصرعهم، وأصيب 85 على الأقل في اصطدام قطارين وجها لوجه أحدهم ركان والآخر بضائع، في اليونان في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، في حين ظلت ملابسات الحادث غير واضحة.

وقال مسؤولو مستشفى في مدينة لاريسا القريبة، إن 25 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح خطيرة.

قال حاكم منطقة ثيساليا، إن قطار ركاب كان متوجها من أثينا إلى مدينة سالونيك الشمالية اصطدم بقطار شحن خارج مدينة لاريسا بوسط اليونان.

وقال الحاكم كونستانتينوس اجوراستوس لتلفزيون سكاى، ان "الاصطدام كان قويا للغاية"، مضيفا أن العربات الأربع الأولى لقطار الركاب خرجت عن مسارها، وأضاف، أن عربتين، اللتين اشتعلت فيهما النيران بعد الاصطدام، "دمرت بالكامل تقريبا".

تم إجلاء حوالي 250 راكبا بسلام إلى ثيسالونيكي في حافلات، أخبر أحد الركاب محطة ERT الحكومية، أنه تمكن من الفرار بعد أن كسر نافذة القطار بحقيبة سفره. وكشف شهود عيان من الناجين من الحادث، أن عدة سيارات خرجت عن القضبان، واشتعلت النيران فى ثلاث سيارات على الأقل، بعد الاصطدام على بعد حوالى 380 كيلومترا شمال أثينا. وقالت شركة هيلينيك ترين المشغلة للسكك الحديدية، إن قطار الركاب المتجه شمالا من أثينا إلى ثيسالونيكي، كان على متنه حوالي 350 راكبا، عندما وقع الاصطدام. وعرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون (سكاي) لقطات لعربات خرجت عن مسارها أصيبت بأضرار بالغة، ونوافذها مكسورة وسط أعمدة دخان كثيفة، فضلا عن حطام متناثر عبر الطريق، وكان عمال الانقاذ وهم يحملون المشاعل في عربات بحثا عن الركاب المحاصرين. وقال شاب تم إجلاؤه إلى جسر قريب لتلفزيون سكاي "كان هناك ذعر في العربة والناس يصرخون"، وقال أنجيلوس تسياموراس، وهو راكب آخر ، لـ ERT: "كان الأمر أشبه بزلزال". وقال المتحدث باسم فرقة الإطفاء فاسيليس فارثاكوجيانيس في خطاب، عرضه التلفزيون، إن "إجلاء الركاب جار في ظروف صعبة للغاية نظرا لخطورة اصطدام القطارين". في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء، أظهرت لقطات من محطة ERT الحكومية عمال الإنقاذ، وهم يفتشون الحقول المحيطة بحثًا عن ناجين، وأفادت وسائل إعلام محلية أن حوالي 350 شخصًا كانوا يسافرون في قطار الركاب.