شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء شمال القاهرة تشن حملات مكثفة لضبط سارقى التيار استعدادا لـ"رمضان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن هناك حمالات مكثفة بنطاق عمل الشركة لضبط سرقات التيار الكهربائى ورفع نسب التحصيل بالشركة خلال الأيام المقبلة استعدادا لشهر رمضان المبارك، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة.

وأضاف عفيفي، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مكتبه يتلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة سواء الفنية أو التجارية ويتم حلها فى أسرع وقت وبشكل جزرى لضمان عدم تكرار الشكوى، لافتا إلى أن شكاوى الانقطاعات بنطاق عمل الشركة أصبحت محدودة للغاية بفضل التطوير الذى تم بالشبكة الكهربائية.

وتابع عفيفى، أن هناك تنسيق تام مع مباحث شرطة الكهرباء لتحرير محاضر ضد المخالفين وسارقى التيار الكهربائي وتطبيق القانون بكل حزم على سارقى التيار، مناشدا المواطنين بضرورة أن يكون إيجابياً ويسرع بالإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائى للحفاظ على الشبكة.