شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 26 شخصا وإصابة 85 آخرين حتى الآن في تصادم باليونان..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقي 26 شخصا مصرعهم، وأصيب 85 على الأقل في اصطدام قطارين وجها لوجه في اليونان في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، في حين ظلت ملابسات الحادث غير واضحة.

قال حاكم منطقة ثيساليا، إن قطار ركاب كان متوجها من أثينا إلى مدينة سالونيك الشمالية اصطدم بقطار شحن خارج مدينة لاريسا بوسط اليونان.

وقال الحاكم كونستانتينوس اجوراستوس لتلفزيون سكاى نيوز، ان "الاصطدام كان قويا للغاية" مضيفا أن العربات الأربع الأولى لقطار الركاب خرجت عن مسارها.