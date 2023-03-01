شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد زراعة فول الصويا فى مصر وأفضل الأنواع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر فول الصويا من المحاصيل الغذائية والصناعية الهامة علي المستوى العالمى نظراً لاحتواء بذوره على نحو 20% زيت خالي من الكوليسترول، وحوالي 40٪ بروتين ذو قيمة غذائية تقارب قيمة البروتين الحيوانى حيث بدأت زراعته فى مصر منذ عام 1970.

ويزرع فول الصويا خلال شهر مايو وفى حالة الزراعة لإنتاج التقاوى تتم زراعته خلال النصف الثانى من نفس الشهر، وعقب البرسيم والمحاصيل الشتوية كالفول البلدى والعدس والبصل، ويمكن زراعته بعد القمح والشعير خاصة بعد استنباط الأصناف الجديدة، وكذا عقب محاصيل الخضر كالبطاطس والطماطم والبسلة والفاصوليا.

وتتوافر لدى وزارة الزراعة التقاوى المعتمدة لزراعته ولا ينصح باستخدام تقاوي غير معتمدة منعاً لانتشار الامراض وتدهور المحصول، وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الأصناف:

1- جيزة 21

صنف مستنبط بالتهجين مقاوم لدودة ورق القطن يصلح للزراعة بعد قمح بالوجه البحري ينضج بعد حوالي 125 - 130 يوماً من الزراعة يتفوق محصوله بحوالي 25 - 30% علي محصول الصنفين المنزرعين كلارك وكراوفورد وذو صفات زراعية ممتازة وتدور إنتاجيته حول 1.7طن للفدان.

2- جيزة 111

صنف مستنبط بالتهجين ، مقاوم لدودة ورق القطن، ينضج بعد حوالي 125 يوماً من الزراعة ، ويتفوق في المحصول بنحو 25 -20٪ علي الصنفين المنزرعين، وتنجح زراعته بجميع محافظات الجمهورية حتي الوادي الجديد، والأراضي الجديدة بجنوب الوادي، ولا ينصح بتأخير زراعته عن آخر شهر مايو، وتتراوح إنتاجيته حول 1.7 طن للفدان بالأراضي الجديدة.

3- جيزة 22

صنف مستنبط بالتهجين، عالي المحصول، متوسط المقاومة لدودة ورق القطن، ينضج بعد حوالى 115 يوماً من الزراعة ، لذا ينصح بزراعته بمحافظات مصر الوسطي والعليا حيث يتفوق في المحصول علي الصنف كلارك المنزرع بتلك المناطق بنحو30٪، ولا ينصح بتأخير زراعته عن آخر شهر مايو، وتتراوح إنتاجيته بين 1.7 - 1.5 طن للفدان بالأراضي القديمة و 1.4 - 1.2 طن/ فدان بالأراضي الجديدة بجنوب الوادي٠