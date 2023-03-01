شكرا لقرائتكم خبر عن العالم يحتفل بالذكرى الـ50 لليوم العالمى للبيئة بطرح حلول للتلوث البلاستيكى والان مع تفاصيل الخبر
خلال 5 عقود ماضية كان اليوم العالمى للبيئة، أحد أكبر المنصات العالمية للتوعية البيئية، وشارك فيه عشرات الملايين من الأشخاص عبر العالم من خلال أنشطة وأحداث فى جميع أنحاء العالم.
وتستضيف كوت ديفوار الاحتفال هذا العام بوضع حلول للتلوث البلاستيكى، الذى يعد آفة تهدد كل المجتمعات في جميع أنحاء العالم، وباعتبار أن دولة كوت ديفوار الدولة المستضيفة للاحتفال باليوم العالمى للبيئة تسعى للعمل على إيجاد الحلول، بعد أن حظرت استخدام الأكياس البلاستيكية بدأ من عام 2014، وهو الأمر الذى يدعم التحول إلى العبوات القابلة لإعادة الاستخدام.
جدير بالذكر أن اليوم العالمى للبيئة هو الوسيلة الرئيسية للأمم المتحدة لتعزيز الوعى العالمى والعمل من أجل البيئة. ويتم الاحتفال بهذا اليوم سنويا منذ عام 1973، حتى أصبح أيضا منصة حيوية لتعزيز التقدم في الأبعاد البيئية لأهداف التنمية المستدامة، ومع قيادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة لهذه الاحتفالات، سيشارك فيها اكثر من 150 بلد، كما يعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة هو الصوت العالمي الرائد فى مجال البيئة.