شكرا لقرائتكم خبر عن دعم التنمية والإبداع.. 7 محاور جوهرية لاستراتيجية التعليم العالى الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى يوم 7 مارس موعدا للإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لخطة الوزارة، وذلك بحضور رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية وأعضاء لجنة التعليم بمجلسى النواب والشيوخ، ولفيف من خبراء التعليم العالى ووزراء التعليم العالى السابقين، بهدف استعراض المحاور التفصيلية للاستراتيجية ولأول مرة مشاركة طلاب الجامعات.

وأكدت وزارة التعليم العالى أن الاستراتيجية تضم توجهات جديدة ستتبناها الوزارة خلال الفترة القادمة على مستوى التعليم والتعلم والابتكار والتوظيف وريادة الأعمال، وعلى مستوى خدمة المجتمع الصناعى والابتكار.

وأشارت وزارة التعليم العالى إلى أن الهدف الأساسى من عرض الاستراتيجية على المهتمين لتحظة بالتوافق المجتمعى كمسار من مسارات الحوار المجتمعى.

وترتكز الاستراتيجية على سبعة محاور رئيسية، وهي: التكامل، التخصصات المتداخلة، الاتصال، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، والريادة والإبداع، كما أن الرؤية ترتكز على تحقيق الدور الفاعل لوزارة التعليم العالي في دعم التنمية بمختلف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية، والبيئية، تحقيقًا لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وأن هذه الرؤية تستهدف إيجاد جيل رابع من الجامعات.