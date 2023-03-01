شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف الوظائف الخالية لجميع المؤهلات والتخصصات.. التقديم مفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت وزارة القوى العاملة، منذ بداية عام 2023، الآلاف من فرص العمل بمنشآت القطاع الخاص، أمام الشباب والخريجين من جميع الفئات، وذلك للتقديم عليها حتى نهاية شهر مارس 2023.

وشملت فرص العمل التي أعلنت عنها الوزارة محافظات القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والقليوبية، والشرقية، والإسماعيلية، وسوهاج، والدقهلية، والوادى الجديد.

وتتوافر فرص العمل فى أكثر من 20 تخصصا، تشمل مهندسين تخطيط وميكانيكا وإنتاج، ومحاسبين، ومنسقين ميدانيين، ومحاسبين تكاليف، ومشرف مواقع، ومشرف جودة، ومشرف أمن، ومندوبين مبيعات، ومشرفين جودة، وعمال إنتاج، وأفراد أمن بمواقع مميزة، وخدمة عملاء، وأخصائى تدريب وطباخين، وممرضين، وأخصائيون سلامة وصحة مهنية، وكافة التخصصات الفندقية، وكافة مهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

خاطبت 82 شركة قطاع خاص على مستوى 15 محافظة، وزارة القوى العاملة، بشأن 3149 وظيفة خالية فى عدد من التخصصات منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه وتصل لـ7500 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك للتقديم عليها خلال شهرى يناير وفبراير 2023 الجارى.

خاطبت 85 شركة قطاع خاص على مستوى 13 محافظة، وزارة القوى العاملة، يوم الأربعاء الموافق 1 فبراير الماضي، لشغل 2975 وظيفة خالية، فى عدد من التخصصات منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك للتقديم عليها خلال شهر فبراير 2023 الجارى.

كشفت نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن وزارة القوى العاملة كل 15 يوما، تلقي طلبات من 52 شركة قطاع خاص في 14 محافظة لشغل 3863 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن مزايا تشمل تأمين صحي واجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهري فبراير ومارس 2023.

وجاءت أبرز فرص العمل المتاحة في محافظات الجمهورية، على النحو التالي:

أعلنت إحدى شركات الاستثمار في الحي السابع بمدينة نصر، حاجتها لـ50 موظف خدمة عملاء حاصلين على مؤهل عال، و50 عضو فريق حاصلين على مؤهل متوسط، و15 عامل مخازن من الجنسين، و15 عامل إنتاج من الجنسين، على أن يتراوح سن المتقدم بين 21 و 35 سنة، وذلك برواتب تتراوح بين 3000 و4000 جنيه.

بمرتبات تصل لـ5000 جنيه، كشفت إحدى المستشفيات في شبين القناطر حاجتها لمدير مالي خريج كلية تجارة ولديه خبرة 5 سنوات بمرتب 5000 جنيه، و3 محاسبين خريجي كلية التجاري ولديهم خبرة 3 سنوات بمرتب 3000 جنيه، كما أعلنت حاجتها لـ5 ممرضين، و5 عمال نظافة، على أن يكون سن المتقدم للوظائف الخالية 30 سنة، ولديه خبرة تتراوح بين عامين و5 سنوات.

أعلنت إحدى الشركات في المنطقة الصناعية بمحافظة الإسكندرية، حاجتها لـ100 عامل تعبئة وتغليف (إعدادية)، و3 فنيي خراطة بمرتب 6000 جنيه، و1 فني ميكانيكا بمرتب 6500 جنيه، على أن يتراوح سن المتقدم للوظائف المطلوبة بين 20 و40 سنة.

أعلنت إحدى شركات صناعة الأدوية حاجتها لـ10 مندوبين مبيعات من الجنسين، حاصلين على مؤهل عال "كلية الصيدلة"، وسنهم 22 سنة، ولديهم خبرة سنة، وذلك بمرتب 7450 جنيه.

أعلنت إحدى شركات الأمن والحراسة فى مدينة 6 أكتوبر حاجتها لـ10 مشرفين أمن لديهم خبرة 5 سنوات، وتتراوح أعمارهم بين 34 و50 سنة، بالإضافة إلى 150 أفراد أمن تتراوح أعمارهم بين 19 و48 سنة، وذلك بمرتب 3700 جنيه.

كما أعلنت الشركة حاجتها لـ5 مراقبى كاميرات تتراوح أعمارهم بين 25 و40 سنة، بمرتب 3000 جنيه، و4 سائقين رخصة ثانية تتراوح أعمارهم بين 22 و40 سنة، على أن يكون المتقدم للوظائف المطلوبة حاصل على مؤهل عالى أو متوسط، مشير أن الوظائف الخالية توفر مزايا تشمل إقامة ومواصلات وتأمين صحى واجتماعى.

أعلن أحد المصانع بمصرف الزهار -طريق عزبة دبشة- حاجته لـ6 عمال من الجنسين، سنهم 18 فأكثر، مشيرة أن الوظائف الجديدة لا تشترط المؤهل، والراتب يحدد حسب المقابلة. وكشفت إحدى الجمعيات في المحلة الكبرى، حاجتها لـ15 منسقة تأمين، حاصلات على مؤهل عال، وذلك بمرتب 3000 جنيه.

أوضحت وزارة القوى العاملة، أن على كل من يرغب فى شغل الوظائف المتاحة التوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمى للوزارة http://www.manpower.gov.eg.

ووجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبى العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التى تقدمها.