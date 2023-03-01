شكرا لقرائتكم خبر عن العظمى بالقاهرة 30 درجة.. اعرف حالة الطقس على كافة الأنحاء حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر
الأربعاء 1 مارس:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 15.
السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 16.
جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 17.
شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 11.
جنوب الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 15.
الخميس 2 مارس:القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 14.
السواحل الشمالية العظمى 29 درجة الصغرى 15.
جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 18.
شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 12.
جنوب الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 15.
الجمعة 3 مارس:القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 13.
السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 14.
جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 17.
شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 11.
جنوب الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 14.
السبت 4 مارس:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 14.
السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 13.
جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 16.
شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 10.
جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 15.
الأحد 5 مارس:
القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 14.
السواحل الشمالية العظمى 21 درجة الصغرى 13.
جنوب سيناء العظمى 29 درجة الصغرى 16.
شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 11.
جنوب الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 15.