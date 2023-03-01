شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المستندات المطلوبة للتقدم لرئاسة جامعة حكومية ×9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المجلس الأعلى للجامعات فتح باب الترشح لرئاسة 4 جامعات حكومية، وذلك فى إطار صدور قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (1365) بتاريخ 21/4/2022، بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وكذا القرار الوزارى رقم (1384) بتاريخ 24/4/2022 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات.

ويستمر التقدم لرئاسة 4 جامعات حكومية وهى جنوب الوادى، مدينة السادات، كفر الشيخ، السويس حتى يوم السبت 4 مارس.

ووضعت اللجنة عددا من المستندات المطلوبة للترشح:

1- السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية، وتشتمل على "الأبحاث والمهارات العلمية والإشراف على الرسائل العلمية والمشروعات البحثية المشارك فيها، والتعاون الخارجى، وبناء شراكات والمشاركة فى مشروعات تطوير التعليم الجامعى " بعدد 1 نسخة أصل + 9 نسخ ورقية.

2- بيان حالة يشتمل على "الإعارات – الإجازات – المهمات العلمية بالخارج – الجزاءات" معتمد ومختوم من الجامعة عدد 1 نسخة أصل + عدد 9 نسخ ورقية.

3- خطة لتطوير الجامعة عدد 1 نسخة أصل + عدد 9 نسخ ورقية.

4- تقديم كل ما سبق من أوراق فى البنود 1- 3 على أسطوانة مدمجة أو فلاشة بعدد 9 نسخ.

5- صور من بيان الحالة الوظيفية للمرشح عدد 4 صور

6- شهادة قانونية تبين عدم إحالة المرشح لمجلس تأديب أو ليس له جزاءات أو تحقيقات وغير محال للمحاكم الجنائية " عن طريق الشئون القانونية المركزية بالجامعة.

7- صورة بطاقة الرقم القومى عدد 2 صورة.

8- صورة شخصية حديثة.

9- سيرة ذاتية مختصرة باللغة العربية 1 نسخة.