شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المستندات المطلوبة للتقدم لرئاسة جامعة حكومية ×9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر
ووضعت اللجنة عددا من المستندات المطلوبة للترشح:
1- السيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية، وتشتمل على "الأبحاث والمهارات العلمية والإشراف على الرسائل العلمية والمشروعات البحثية المشارك فيها، والتعاون الخارجى، وبناء شراكات والمشاركة فى مشروعات تطوير التعليم الجامعى " بعدد 1 نسخة أصل + 9 نسخ ورقية.
2- بيان حالة يشتمل على "الإعارات – الإجازات – المهمات العلمية بالخارج – الجزاءات" معتمد ومختوم من الجامعة عدد 1 نسخة أصل + عدد 9 نسخ ورقية.
3- خطة لتطوير الجامعة عدد 1 نسخة أصل + عدد 9 نسخ ورقية.
4- تقديم كل ما سبق من أوراق فى البنود 1- 3 على أسطوانة مدمجة أو فلاشة بعدد 9 نسخ.
5- صور من بيان الحالة الوظيفية للمرشح عدد 4 صور
6- شهادة قانونية تبين عدم إحالة المرشح لمجلس تأديب أو ليس له جزاءات أو تحقيقات وغير محال للمحاكم الجنائية " عن طريق الشئون القانونية المركزية بالجامعة.
7- صورة بطاقة الرقم القومى عدد 2 صورة.
8- صورة شخصية حديثة.
9- سيرة ذاتية مختصرة باللغة العربية 1 نسخة.