شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم وزارة الري: مواردنا المائية 60 مليار متر مكتب بينما احتياجاتنا 110 مليار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن محطة بحر البقر وغيرها من المحطات الأصغر، جميعها محطات شديدة الأهمية في مجال معالجة وإعادة استخدام المياه، ولكي ندرك أهمية تلك المحطات، لابد من معرفة حجم الموارد المائية المتاحة، وحجم المطلوب من أجل تحقيق التنمية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "الموارد المائية في مصر، لا تتجاوز الـ 60 مليار متر مكعب، وفي المقابل، مصر لديها احتياجات مائية ما لا يقل 110 مليار متر مكعب، جزء من هذا الفرق الكبير بين الموارد والاحتياجات، يتم تعويضه من خلال إعادة استخدام المياه بواسطة تلك المحطات".

وقال: "تلك العملية تتم بالفعل بعدة أشكال، ومؤخرا هناك محطتين كبار للغاية، أحدهما تم الانتهاء منها بالفعل، والهدف منها، إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، ومحطة بحر البقر أكبر محطة معالجة مياه في العالم، وهناك محطة مماثلة لها في غرب الدلتا جاري العمل عليها".