شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 3 منشآت لصناعه الغراء والجلود فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر
وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 3 منشآت تمارس أنشطة صناعية (غراء - جلود) مخالفة، وذلك بطريق كرسبي مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك لإدارتها بدون ترخيص وعدم الالتزام بالمعايير المحددة للتشغيل مما تمثل خطراً على السلامه العامة لاستخدام مواد سريعة الاشتعال بمواقع غير مجهزة، وقد تم مصادرة عدد من محتوياتهم، وذلك بعد تلقي شكاوي المواطنين بشأنهم.
وشهدت الحملات تواجد اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، وهاني فؤاد نائب رئيس المركز وإدارة الرخص والإشغالات بالمركز.
وأسفرت الحملة عن ضبط وغلق ورش ومحلات مخالفة ومجبس كرتون ومصنع مراتب ومواد بلاستيكية، لمزاولتها أنشطة بدون ترخيص وإزعاجها الشديد للمواطنين بشارع حلمي الدالي من شارع المنشية وشارع محمد عبد المجيد من المنشية، وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم ومصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحى.