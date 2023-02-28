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شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الازهر يوافق على منح مكافأة 1200 جنيه لجميع العاملين بالمعاهد والان مع تفاصيل الخبر
أما بالنسبة للمتعاقدين على بند (2/3) أجور موسمين فيتم على بند (2/3) أجور موسمين، وذلك للعاملين المشاركين في امتحانات الفصل الدراسي الأول لكافة أعمال امتحانات النقل والشهادات الأزهرية.
وتأتي هذه المكافأة، نظرا لما تحقق من انضباط بذل فيه جميع العاملين جهدا مشكورا في سبيل إنهاء أعمال هذه الامتحانات وتحقيق الكثير من الإيجابيات أهمها الحد من ظاهرة الغش، مما ساهم في التعبير الواقعي عن مستوى الطلاب بما يكفل حصول كل طالب على الدرجات المعبرة عن مستواه الحقيقي والمساهمة الفعالة في الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق العدالة المنشودة بين طلاب العلم بالأزهر الشريف، في أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2022-2023 والتي تمت بصورة مُرضية.
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