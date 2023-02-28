شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة الدورة الرمضانية الخامسة للعاملين بشركات الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر
وقال علاء حسن عضو مجلس إدارة نادى الكهرباء بالقاهرة ومدير إدارة النشاط الرياضي بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه شارك فى القرعة ممثلو ال18 فريق المشاركين فى فعاليات الدورة الرمضانية الخامسة ،وأسفرت القرعة عن تشكيل 4 مجموعات تضم المجموعة الاولي كلا من فرق شركات القناة لتوزيع الكهرباء و الخدمات الطبية و شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء و البحيرة لتوزيع الكهرباء.
وأوضح حسن، أنه سيتم تنظيم الدورة الرمضانية السنوية لكرة القدم الخماسية تحت رعاية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، موضحا أنه تم تحديد جوائز الدورة والتى تشمل كأس المركز الأول باسم الدكتور المهندس وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و(13) ميدالية ذهبية و كأس المركز الثاني باسم نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و(13) ميدالية فضية و كأس المركز الثالث المهندس باسم رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر و(13) ميدالية برونزية، وكأس الروح الرياضية باسم نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب للفريق الأقل حصول علي إنذارات و كأس هداف الدورة المهندس باسم رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، و كأس أحسن حارس مرمي في الدورة باسم رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.