شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة الدورة الرمضانية الخامسة للعاملين بشركات الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت الشركة القابضة لكهرباء مصر فعاليات قرعة مجموعات الفرق المشاركة فى الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية للعام الخامس على التوالي لشركات قطاع الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك والتى ستنطلق فى 3 أبريل المقبل.

وقال علاء حسن عضو مجلس إدارة نادى الكهرباء بالقاهرة ومدير إدارة النشاط الرياضي بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه شارك فى القرعة ممثلو ال18 فريق المشاركين فى فعاليات الدورة الرمضانية الخامسة ،وأسفرت القرعة عن تشكيل 4 مجموعات تضم المجموعة الاولي كلا من فرق شركات القناة لتوزيع الكهرباء و الخدمات الطبية و شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء و البحيرة لتوزيع الكهرباء.

وقال حسن فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أن المجموعة الثانية تضم فرق شركات وسط الدلتا لانتاج الكهرباء ومصر الوسطي لتوزيع الكهرباء و المصرية لنقل الكهرباء والمحطات المائية لانتاج الكهرباء ، و تضم المجموعة الثالثة فرق شركات شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء و القاهرة لانتاج الكهرباء و شرق الدلتا لانتاج الكهرباء و مصر العليا لتوزيع الكهرباء و غرب الدلتا لانتاج الكهرباء ، و المجموعة الرابعة تضم فرق شركات جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء و اجيماك و الاسكندرية لتوزيع الكهرباء و جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء و الوجه القبلي لانتاج الكهرباء.

وأوضح حسن، أنه سيتم تنظيم الدورة الرمضانية السنوية لكرة القدم الخماسية تحت رعاية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، موضحا أنه تم تحديد جوائز الدورة والتى تشمل كأس المركز الأول باسم الدكتور المهندس وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و(13) ميدالية ذهبية و كأس المركز الثاني باسم نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و(13) ميدالية فضية و كأس المركز الثالث المهندس باسم رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر و(13) ميدالية برونزية، وكأس الروح الرياضية باسم نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر العضو المتفرغ للموارد البشرية والتدريب للفريق الأقل حصول علي إنذارات و كأس هداف الدورة المهندس باسم رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، و كأس أحسن حارس مرمي في الدورة باسم رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.