شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 2000 حالة إشغال بشارع الأربعين فى الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم، لليوم الثاني على التوالي، حملة مكبرة بالاشتراك مع شرطة المرافق على المقاهي المفترشة للطريق العام بشارع الأربعين من شارع كعيبش، أسفرت عن رفع 2000 حالة إشغال متنوعة وإيداعها بمخزن الحي وإعادة الانضباط للشارع وغلق وتشميع 9 مقاهٍ متعدية على الطريق العام وتزاول النشاط دون ترخيص ومصادرة كافة المضبوطات، وذلك تحت إشراف طه عبد الصادق رئيس حى الهرم.

ومن جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء بعدم السماح بتعدي المنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم على نهر الطريق ورفع حالات الإشغال في الحال مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة.

وشدد المحافظ، على ضرورة تنظيم حملات على مدار اليوم لرفع أى مخلفات سواء بالشوارع الرئيسية أو الجانبية والمتفرعات ومتابعة حالة النظافة وشركات الجمع السكني بكافة قطاعات الحي كلا في نطاقه لضمان انتظام عمل منظومة النظافة.

جدير بالذكر أن حي الهرم شن حملة مكبرة بالاشتراك مع شرطة المرافق على المقاهي المفترشة للطريق العام بشارع الأربعين، مساء أمس الإثنين، أسفرت عن رفع 1200 حالة إشغال متنوعة وإيداعها بمخزن الحي وإعادة الانضباط للشارع وغلق وتشميع المقاهي المخالفة ومصادرة كافة المضبوطات.