شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آليات وزارة التموين لضبط منظومة ماكينات صرف الخبز المدعم من المخابز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، توجيه وزارى رقم 5، بشأن إجراءات صرف الخبز المدعم على أن تقـوم مديريات التمـوين بتسـجيل أرقـام المحمـول الخـاص بصـاحب المخبـز، أو المدير المسئول عـلـى النظام بالمديرية، وذلك ضمن بيانات المخبـز حـتـى يـتم اعتماده لتلقى الرسائل، وفى حالـة عطـل الماكينـة الرئيسـية يقـوم صـاحب المخبـز أو المدير المسئول بإرسـال رسـالة مـن الـرقم المعتمـد علـى النظـام بعطـل الماكينة الرئيسية متضمنة كود الماكينة الرئيسية والاحتياطية.

ويتم تحديـد رقـم لتلقـى شـكاوى أعطـال الماكينـات الرئيسـية عـلـى الـرقـم (02-25225255 )، وتقــوم الشركة باسـتلام الرسـالة وتشغيل الماكينـة الاحتياطيـة أوتوماتيكيـا علـى النظــام وتحويـل الرصـيـد مـن الماكينـة الرئيسـيـة إلـى الماكينة الاحتياطيـة مـع إيقـاف الماكينـة الرئيسية والتعريـف عـلـي النظام بأن الماكينة تم تشغليها بواسطة الرسائل القصيرة، ويقـوم النظـام أوتوماتيكيـا بإيقاف الماكينـة الإحتياطيـة والرئيسية حـال عـدم توجـه صـاحب المخبز خلال 48 سـاعـة مـن تـاريـخ تشغيل الماكينة الاحتياطية إلى مركز الخدمة لإصلاح الماكينة الرئيسية.

وتتضمن تكلفة الخدمة جنيـه تخصـم مـن مستحقات صـاحب المخبـز لـدى هيئـة السلع التموينية، وعلـى مـديريات التمـوين وشــركة تطبيقات الكــروت الذكيـة ســمارت اتخـاذ كافـة الإجـراءات اللازمـة لتفعيـل هـذه الإجـراءات خـلال 20 يـوما مـن تـاريـخ صدور التوجيه.

وجاء في المـادة الـثـانـيـة السماح للمخابز البلديـة التـي لا يوجـد بـهـا سـوى الماكينـة الرئيسية ولمن يـريـد شــراء ماكينـة أخـرى احتياطية بعـد سـداد قيمتهـا وفقـا لخطاب معتمـد من مديرية التموين المختصة.