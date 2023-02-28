شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 11 عقارا بعزبة أبو قرن فى القاهرة ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أعمال الإزالة الجارية بمنطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة تتم وفقا للخطة الاستراتيجية لتطوير المناطق العشوائية التى وضعتها القيادة السياسية بهدف الارتقاء بالمواطن المصرى بنقله من العشوائيات الخطرة إلى مجتمع أمن وراقى يتمتع فيه بجميع الخدمات المقدمة بشكل حضارى يحيا من خلاله في بيئة أمنة حضارية.

وأضافت نائب محافظ القاهرة، أن إزالات اليوم أسفرت عن هدم عقار سكني ملكية خاصة وهدم عقار هدما كليا تابع أملاك الدولة من أصل 5 عقارات بالإضافة إلى هدم 5 عقارات هدما جزئيا ليكون إجمالى ما تم تنفيذه منذ بدء استئناف أعمال الإزالة بعزبة أبو قرن إلى هدم 11 عقار كليا من أصل 22 عقار ملكية خاصة وهدم عقار أملاك دولة وإخلاء 11 عقارا بإجمالي 37 أسرة تم تعويضهم ماديا من إجمالى 140 اسرة .

وشددت نائب المحافظ على ضرورة استمرار الأعمال دون توقف وبذل أقصى الجهود لإنهاء جميع الأعمال بشكل آمن والاستمرار فى التعاون مع مواطنى العزبة وتذليل أى صعوبات قد تعوق الأعمال وحلها بشكل جذرى تزامنا مع الجهود المتلاحقة التي تبذلها الدولة المصرية للقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة والخطرة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأشارت إلى أنه يتم المتابعة من خلال التواجد الميدانى للقيادات التنفيذية بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة وحي مصر القديمة لمتابعة أعمال الإزالة الجارية واستكمال الأعمال بعزبة أبو قرن والمصنفة بغير الآمنة طبقا للتوجيهات الرئاسية لإنجاز الخطة الاستراتيجية بتطوير المناطق العشوائية وإقامة مجتمعات عمرانية حضارية لائقة بالمواطن المصرى.