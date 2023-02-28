شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تبدأ صرف الدفعة السابعة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الأربعاء، فى صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات،عن مقررات شهر مارس مع صرف الدفعة السابعة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وتوفر المجمعات الاستهلاكية كل أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية اليوم، كما يتم طرح منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق من 20 إلى 25.%.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما تتيح أيضا كافة السلع الغذائية وغير الغذائية ضمن سلع فارق نقاط الخبز التي يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية مجانا مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز.