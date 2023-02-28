شكرا لقرائتكم خبر عن "طلعت مصطفى" تكرم فرد أمن لإنقاذه حياة سيدة مسنة بالرحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام اللواء علي السبكي، رئيس قطاع الأمن بمجموعة طلعت مصطفى، واللواء محمد الشرقاوي، نائب رئيس قطاع الأمن والمشرف على أمن الرحاب، بتكريم فرد أمن بمكافأة مالية مجزية وذلك لشجاعته في إنقاذ حياة سيدة مسنة بالرحاب.

وكان حريق قد شب في الوحدة السكنية التي تقطن بها السيدة ، وبمجرد ان لاحظ فرد الأمن دخان كثيف يتصاعد من شباك المطبخ ، اخطر ادارة الامن التي اخطرت المطافىء، ثم صعد إلى الشقة فورا - قبل وصول سيارات المطافئ بدقائق - وقام بكسر الباب لإنقاذ السيدة المسنة ، والتي تستخدم كرسي متحرك .

وقدم اللواء/ علي السبكي شكره وتقديره لفرد الأمن لشجاعته وتفانيه في أداء مهام عمله، وأكد أن إقدام فرد الأمن على إنقاذ السيدة المسنة هو محط اعتزاز وتقدير من قيادات مجموعة طلعت مصطفى وأيضا قطاع الأمن وكافة العاملين بالمجموعة .