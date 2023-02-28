شكرا لقرائتكم خبر عن محور الفشن يربط المحاور المرورية الطولية فى بنى سويف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت الوزارة أن المحور يبلغ طوله 27 كم، وعرضه 22 متر بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاه، ويتضمن 25 عملًا صناعيًا لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، وتشمل 19 كوبري منها 5 كباري رئيسية وهي ( كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي، كوبري أعلى نهر النيل، كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة / أسوان الزراعي الغربي، كوبري بحر يوسف، كوبري على الطريق الصحراوي الغربي، بجانب 5 أنفاق على مدقات زراعية.
وحرصت الدولة ممثلة فى وزارة النقل على تقليل المسافات بين المحاور العرضية على نهر النيل الى 25 كم، حيث انشاء عدد من محاور النيل، وتم التخطيط لإنشاء 34 محور جديد علي النيل ليصبح إجمالي عدد المحاور 72 محورًا بدلاً من 38 محورًا قبل يونيو 2014، وتم إنجاز 13 محور بعد يونيو 2014 وهي محاور ( تحيا مصر – حلوان – بنها – الخطاطبة – طلخا – جرجا – طما – بني مزار- عدلي منصور – قوص – سمالوط – كلابشة – ديروط ) ليصبح الإجمالي 51 محور، وجار حالياً تنفيذ 21 محورًا جديدًا من أهمها ( بديل خزان أسوان – دراو – الفشن – أبو تيج – شمال الأقصر – منفلوط – تلا / طنوب ).