شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن لـ"النواب": الشخص المصاب بإعاقة شديدة يستخرج كارت خدمات مدى الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن وجود 11 مركزا لاستقبال المرأة المعنفة، ونسبة الإشغال وصلت فيها لـ37%.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المخصصة لمواجهة وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، بنحو 166 أداة رقابية تشمل 132 طلب إحاطة و36 سؤالا عن منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة، وعن تيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وتوفير كل الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم.

وأشارت "القباج" إلى الشخص شديد الإعاقة يحصل علي كارت للإعاقة مدى الحياة ويتم تجديده كل 5 سنوات، مضيفة: "الشخص شديد الإعاقة مثل البتر أو قصر القامة أو شلل رباعي لا يعيد الكشف الطبي بل له كارت مدى الحياة".

كما تحدثت عن معاش الفلاح، قائلة: "كان تحت أكثر من جهة منها وزارة الزراعة" موضحة أن 68 % من المستفيدين من تكافل وكرامة من أهل الريف ".

وتابعت:" تم فتح المجال لمعاش الفلاح حيث يسدد 9 % والحكومة تسجل 12 % "داعية المواطنين الاشتراك في التأمين".

وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات لتوفير معاش كاف للفلاح، مشيرة إلى أن هناك تعاونا بين وزارة التضامن الاجتماعي والزراعة بشأن معاش الفلاح "مؤكدة أنه تم تحسين المعاشات بنسبة 65 %".