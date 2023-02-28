شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات النواب" توافق على إقامة مدينة لصناعة الفخار بسمنود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وقالت النائبة فى كلمتها خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى، إن المشروع سيتم تنفيذه على المصرف المغطى فى ميت عساس، وذلك لإحياء صناعة الفخار التى اشتهرت بها مدينة سمنود، نظرا لاندثار هذه المهنة نتيجة طرد وزارة الرى المئات من مصنعى الفخار الذين يقطنون جوانب الترع والمصارف بسبب احتياجهم للمياه فى مجال عملهم، ومطالبتهم بضرائب باهظة.
وطالبت النائبة بتخصيص المصرف المغطى الممتد من كفر الثعبانية حتى ميت عساس، ووافقت المحافظة على تخصيص 2 فدان منه لعمل مدينة حرفية لعمال الفخار كمكان للصناعات التراثية وإنشاء أفران صديقة للبيئة وإعادة تدريب عمال الفخار على طرق الحرف الحديثة، وكذلك إعطاءهم قروض لحثهم على صناعة منتجات زخرفية حديثة وعمل منصة إلكترونية لتسويق منتجاتهم، وكذلك تلقى التدريبات من هيئة تحديث الصناعة لعمل منتجات تنافسية و تصديرها للخارج.