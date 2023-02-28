شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة الأزهر يوافق على مقترح فتح كلية للخدمة الاجتماعية للبنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وحضور أعضاء مجلس الجامعة على مقترحٍ بافتتاح كلية للخدمة الاجتماعية بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية بداية من العام الدراسي الجديد (2023 - 2024م).

ووافق مجلس الجامعة على إعادة الإعلان عن عدد 16 درجة لوظيفة (معيد) لقسم أمراض الباطنة بكلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة، إضافة إلى إعادة الإعلان عن عدد 7 درجات لوظيفة (معيد) بقسم القلب والأوعية الدموية بذات الكلية؛ وذلك لسد الحاجة.

ووافق المجلس على إنشاء شعبة للقراءات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، على أن يطبق على هذه الشعبة ما يخص شعبة القراءات بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر بطنطا.

وصادق مجلس الجامعة على ترقية 18عضوَ هيئة تدريس بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم إلى درجة أستاذ، وترقية عدد 27 عضوَ هيئة تدريس إلى درجة أستاذٍ مساعدٍ، ووافق المجلس على تعيين عدد 106 في درجة مدرسٍ.

كما وافق مجلس الجامعة على المقترح بإنشاء بنك القرنية وأغشية العين وعرض الموضوع على المجلس الأعلى للأزهر.

وأوضح بيان مجلس الجامعة أن الانعقاد يتزامن هذا الشهر مع مناسبات عزيزة علينا جميعًا سواء كانت في الشهر الهجري أو الميلادي، مما يستوجب معه أن أن يهنئ المجلس جموع المصريين بشهر شعبان الذي تتشعب فيه الخيرات، وترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى، وفيه حدث تحويل القبلة، لكل هذا ينبغي أن نغتنم هذا الشهر الكريم، وأن نتراحم فيما بيننا جميعًا في كل شئون حياتنا، ونتكافل فيما بيننا؛ فالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه.

وقدم المجلس الشكر والتقدير لكل أسرة مصرية قدمت شهيدًا فداءً للوطن، فإذ تحتفي مصر بيوم الشهيد الذي يوافق 9 من مارس من كل عام فإن جامعة الأزهر تفتخر بإطلاق اسم الشهداء على عدد من مباني المدن الجامعية، وأن مسجدها الجامع يسمى: (مسجد الشهداء) ونسأل الله أن يربط على قلوب أسرهم.

ويقدم أيضًا خالص شكره لكل المشاركين في القوافل الطبية التي نظمتها الجامعة خلال هذا الشهر في محافظات: دمياط، وبني سويف، وقنا، والأقصر، وجنوب سيناء.