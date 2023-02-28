شكرا لقرائتكم خبر عن سفير ألمانيا بالقاهرة: برلين تخصص ثلث حجم التعاون التنموى لدعم التعليم الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان، إن بلاده تخصص ثلث حجم التعاون التنموى لدعم التعليم الفني، والذي يقدر بـ 230 مليون مليون يورو؛ لدعم التعليم الفني بمصر .

وأعرب السفير الألماني في تصريح له خلال زيارته لمدرسة عبد الله الشرقاوي الزخرفية بأسون، اليوم الثلاثاء، عن إعجابه بما شاهده من أنشطة ترتكز على التأهيل الفني والمهني، أحد المحاور الهامة للتعاون التنموي بين (القاهرة) و(برلين).

وأشاد الدبلوماسي الألماني بما تقدمه المدرسة من فرص تعلم كيفية الحصول على وظيفة؛ وذلك من خلال التفاعل والدمج بين الخريجين العاديين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.