شكرا لقرائتكم خبر عن مرفق الكهرباء يتدخل لحل شكوى مواطن يتضرر من عدم تركيب العدادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنه تلقى شكوى من أحد المستهلكين يتضرر فيها من عدم تركيب العدادات الخاصة بعقاره الكائن بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

وقال الجهاز إنه بدراسة موضوع الشكوى د مع شركة التوزيع المشكو في حقها تبين ما يلي:

1- تم إجراء معاينة للعقار الخاص بالشاكي وتبين أن سبب التأخير في تركيب العدادات هو وجود مهمات كان لابد من تركيبهم أولاً.

2- تم تركيب المهمات المطلوبة.

3- تم تركيب الأعمدة المطلوبة.

4- تم التواصل مع الشاكي وإبلاغه بما تم في الشكوى وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى.

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

4- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).