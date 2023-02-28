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مرفق الكهرباء يتدخل لحل شكوى مواطن يتضرر من عدم تركيب العدادات

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القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنه تلقى شكوى من أحد المستهلكين يتضرر فيها من عدم تركيب العدادات الخاصة بعقاره الكائن بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

 

وقال الجهاز إنه بدراسة موضوع الشكوى د مع شركة التوزيع المشكو في حقها تبين ما يلي:

 

1- تم إجراء معاينة للعقار الخاص بالشاكي وتبين أن سبب التأخير في تركيب العدادات هو وجود مهمات كان لابد من تركيبهم أولاً.

 

2- تم تركيب المهمات المطلوبة.

 

3-  تم تركيب الأعمدة المطلوبة.

 

4- تم التواصل مع الشاكي وإبلاغه بما تم في الشكوى وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى.

 

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

 

1-  من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

 

2-  من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

 

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

 

4- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  [email protected]

                                          

5-  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471.

 

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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