شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المخدرات بمحافظات الدلتا والان مع تفاصيل الخبر
ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،باستمرار تكثيف الأنشطة التوعوية لحماية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة تزامنا مع تنفيذ برامج التوعوية في الجامعات من خلال "بيوت التطوع" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان .
من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أنه جارى تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات بالمدارس ،ويستهدف 6 آلاف مدرسة بالمرحلة الأولى على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفصل الدراسى الحالي،وذلك للمرحلتين الإعدادية والثانوية ،حيث يتم باستخدام المكون المرئي من خلال فيديوهات توعوية تبرز مخاطر الإدمان، ،كما سيتم إطلاق دوري رياضي تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات "،بجانب إعداد سلسلة أعمال مسرحية حول أضرار الإدمان بالإضافة الى تطبيق مفهوم استراتيجية العصف الذهني والتي تعتمد على طريقة توليد الأفكار الإبداعية من خلال تحليل المشكلة المطروحة حتى يتم التوصل لآراء وطرق مبتكرة ،حيث يتم وضع الذهن في حالة إثارة وانتباه بحيث يكون جاهز للتفكير في المشكلة من جميع الاتجاهات، فيظهر الكثير من الآراء والأفكار الإبداعية ،ويتم ربط هذه الأفكار بمشكلة تعاطي المخدرات وإبراز أضرار التعاطي للعمل على زيادة حاجز الرفض للإدمان لدى طلاب المدارس.
وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قد أعلنت عن بدء تدشين برنامج الوقاية من المخدرات لطلاب المدارس من بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، كما تم بدء تنفيذ البرنامج خلال الأيام الماضية 6 محافظات بالوجه القبلي " المنيا ، أسيوط سوهاج ، الأقصر ، أسوان ، قنا "، على أن يتم تنفيذه في مختلف المحافظات تباعا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمشاركة 1200 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى .