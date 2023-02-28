شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطى المخدرات بمحافظات الدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى في تنفيذ برنامج وقائى لتوعية طلاب المدارس بأضرار تعاطي المواد المخدرة في محافظات الدلتا " الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية، البحيرة، القليوبية " وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث يستهدف البرنامج 6 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى خلال الفصل الدراسى الحالى بمشاركة 1200 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى .

يتضمن برنامج الوقاية من المخدرات بث رسائل توعوية لطلاب المدارس بالمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى كافة محافظات الجمهورية من خلال استخدام أساليب وانشطة إبداعية عن أضرار الإدمان وأيضا استخدام مواد مرئية وفيديوهات توعوية ،أيضا استخدام أسلوب المحاكاة بشكل جذاب في إبراز الخسائر سواء كانت مادية أو صحية أو معنوية التي يتعرض لها متعاطى المواد المخدرة بما يرفع الوعي لدى طلاب المدارس بأضرار الإدمان، ويزيد حاجز الرفض التام لمجرد التفكير في الإدمان، من خلال استخدام المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان فيديوهات توعوية ومشاركة الطلاب في تحليل ما يتعرض له المتعاطى، واستعراض أضرار أبرز المواد المخدرة .

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،باستمرار تكثيف الأنشطة التوعوية لحماية طلاب المدارس من تعاطى المواد المخدرة تزامنا مع تنفيذ برامج التوعوية في الجامعات من خلال "بيوت التطوع" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان .

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أنه جارى تنفيذ برنامج الوقاية من المخدرات بالمدارس ،ويستهدف 6 آلاف مدرسة بالمرحلة الأولى على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفصل الدراسى الحالي،وذلك للمرحلتين الإعدادية والثانوية ،حيث يتم باستخدام المكون المرئي من خلال فيديوهات توعوية تبرز مخاطر الإدمان، ،كما سيتم إطلاق دوري رياضي تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات "،بجانب إعداد سلسلة أعمال مسرحية حول أضرار الإدمان بالإضافة الى تطبيق مفهوم استراتيجية العصف الذهني والتي تعتمد على طريقة توليد الأفكار الإبداعية من خلال تحليل المشكلة المطروحة حتى يتم التوصل لآراء وطرق مبتكرة ،حيث يتم وضع الذهن في حالة إثارة وانتباه بحيث يكون جاهز للتفكير في المشكلة من جميع الاتجاهات، فيظهر الكثير من الآراء والأفكار الإبداعية ،ويتم ربط هذه الأفكار بمشكلة تعاطي المخدرات وإبراز أضرار التعاطي للعمل على زيادة حاجز الرفض للإدمان لدى طلاب المدارس.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قد أعلنت عن بدء تدشين برنامج الوقاية من المخدرات لطلاب المدارس من بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، كما تم بدء تنفيذ البرنامج خلال الأيام الماضية 6 محافظات بالوجه القبلي " المنيا ، أسيوط سوهاج ، الأقصر ، أسوان ، قنا "، على أن يتم تنفيذه في مختلف المحافظات تباعا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمشاركة 1200 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى .