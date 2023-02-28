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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يلتقى رئيس وزراء المجر بقصر الاتحادية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئيس وزراء المجر ڤيكتور أوربان فى مصر، قائلا: "اسمح لى أن أرحب بك صديق وأخ عزيز دولة الرئيس فيكتور باسمي وباسم الشعب المصري، وأن أسجل لك أن العلاقات المصرية المجرية المستمرة منذ أكثر من 95 سنة، ولكن شهدت العلاقات دفعة كبيرة جدا فى عهدك".
وأضاف الرئيس السيسي، فى مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء المجر، بقصر الاتحادية، أن زيارة رئيس وزراء المجر لمصر قبل 7 سنوات، كانت تمثل فهما حقيقيا للأوضاع في المنطقة، وكان لمصر صوتا حقيقيا في الاتحاد الأوروبي من خلال دولة المجر، لتفسير وشرح الأوضاع في المنطقة ومصر، مؤكدا: "أنا أقدر هذا الأمر لكم وأعتز به باسمى وباسم كل المصريين".
رحب الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس وزراء المجر ڤيكتور أوربان فى مصر
أكد الرئيس السيسى قوة العلاقات المصرية المجرية المستمرة منذ أكثر من 95 سنة والتى شهدت فى عهد رئيس وزراء المجر دفعة كبيرة جدا
كان لمصر صوت حقيقى فى الاتحاد الأوروبى من خلال دولة المجر لتفسير وشرح الأوضاع فى مصر و المنطقة
العلاقات بين البلدين تعد نموذجا يحتذى به فى عالم يمر بصعوبات وتحديات لم يألفها منذ عقود طويلة
أكد الرئيس توافر التفاهم المشترك والاحترام المتبادل لمواقف وقيم الدولتين فضلا عن التوافق السياسى إزاء الكثير من القضايا الدولية
تركزت المباحثات مع رئيس وزراء المجر على بحث سبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين
توافقنا على الفائدة الكبيرة التى تعود على المستثمرين المجريين فى الاستثمار فى مصر خاصة المنطقة الاقتصادية بقناة السويس
شدد الرئيس السيسى على مواصلة تكوين الروابط بين الشركات المصرية ونظيرتها المجرية وتبادل الخبرات فى مجالى الزراعة وإدارة المياه والرى
النظر فى سبل التعاون لمواجهة أزمتى الغذاء والطاقة العالميتين والعمل على زيادة عدد السائحين بين البلدين
أهمية تنفيذ العقد المبرم لتوريد 1350 عربة قطار سكك حديدة من المجر خلال الأطر الزمنية المتفق عليها
بحث سبل التعاون المشترك لتوطين صناع عربات السكك الحديدية فى مصر
أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجالات النقل والتجارة والصناعة والسياحة والزراعة والرى وإدارة المياه والثقافة والتعليم
توجه الرئيس السيسى بالشكر على قرار السلطات المجرية بزيادة عدد المنح الدراسية الجامعية وما بعد الجامعية المقدمة لمصر لتصبح 200 منحة سنويا اعتبارا من العام الدراسى 2023 – 2024