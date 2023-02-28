شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن لـ"النواب": الإنفاق على رعاية الأيتام وصل مليار و400 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقالت "القباج" خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب المخصصة لمواجهة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، بنحو 166 أداة رقابية تشمل 132 طلب إحاطة و36 سؤالا عن منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة، وعن تيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وتوفير كل الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم:" فكرة أن يدخل مرضي الفشل الكلوي والسرطان تحت معاش تكافل وكرامة بجانب أصحاب الإعاقات سوف نحتاج ميزانية مضاعفة".

وتطرقت في حديثها عن الأيتام، قائلة :" أسال أمام الله على الأيتام نجن زودنا عددهم لما يقرب من 400 ألف طفل يتيم ونسبة الإنفاق وصلت لمليار و400 مليون جنيه: "مشيرة إلي أن الوزارة توفر مجانية تعليم للأيتام".

وردت أيضا علي مسألة القومسيون الطبي، موضحة أن وزارة التضامن ليست هي الجهة معنية بالكشف الطبي ويتم التنسيق مع الجهات المعنية" موضحة أنه تم إعفاء حالات البتر والشلل رباعي من الإعفاء الطبي خلال المرحلة الأولى من معاش تكافل وكرامة".

وأوضحت أن 30% من تكافل وكرامة يذهب إلي أصحاب ذوي الإعاقة" مضيفة :" نشعر بذوي الإعاقة و30% من الدعم النقدي يذهب إليهم".

وقالت :" تم استخراج مليون و50 ألف بطاقات خدمات متكاملة وعدد المتقدمين مليون 380 ألف أي تم استخراج نسبة 80%".

وأبدت استعدادها علي تشكيل لجنة تأخذ كل الطلبات النواب بشأن بطاقات الخدمات المتكاملة"، وأوضحت أن الوزارة تولت دفع مصروفات المدارس والجامعات لذوي الإعاقة من غير القادرين".