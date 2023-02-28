شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: 3 شركات سيارات عالمية تستثمر 145 مليون دولار فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز موقع "زاوية" المعنى بأخبار الاقتصاد أن ثلاث شركات عالمية للسيارات تخطط لاستثمار ما يصل إلى 145 مليون دولار في مصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، حسبما صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي يوم 22 فبراير.

وأشار مدبولي إلى أن الشركات الكبرى، وهي نيسان وجنرال موتورز وستيلانتيس، ستضخ استثماراتها في سوق السيارات المصري وفقا للاتفاقيات الإطارية الثلاث الموقعة مع المجلس الأعلى المصري لصناعة السيارات.

وقال إن الشركات تستهدف متوسط إنتاج سنوي يتراوح بين 60 ألف و 70 ألف سيارة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وأضاف أنه سيتم تصدير جزء من الإنتاج لجذب العملة الصعبة، في حين سيتم تصنيع نسبة مئوية كمركبات كهربائية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطين صناعة السيارات في مصر.