شكرا لقرائتكم خبر عن موقع ذا بانكر: مصر وجهة استثمار رئيسية في أفريقيا والشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحت عنوان "مصر وجهة استثمار أفريقية رئيسية على الرغم من التحديات الاقتصادية"، قال موقع "ذا بانكر" البريطاني فى تقرير أعده جون إيفرينجتون، إن مصر لا تزال وجهة استثمارية مهمة للمستثمرين في إفريقيا و الشرق الأوسط.

حسب التقرير ، تتناقض المستويات الصحية لنشاط الاندماج والاستحواذ في مصر مع معظم بقية القارة. تماشيا مع الاتجاهات الدولية، شهدت إفريقيا تراجعا في نشاط الاندماج والاستحواذ في عام 2022، بعد انفجار الصفقات في عام 2021. ومع ذلك، لا يزال نشاط الاندماج والاستحواذ يتمتع بصحة جيدة في قطاعي التمويل والتكنولوجيا المالية في القارة. وفي حين تركز جزء كبير من هذا النشاط على مصر، فقد تم الإبلاغ أيضا عن صفقات كبيرة في الاقتصادات الرئيسية الأخرى للقارة في القارة، ولا سيما كينيا ونيجيريا.

قال طارق فضل الله ، الرئيس التنفيذي لشركة نومورا لإدارة الأصول (الشرق الأوسط) ، لصحيفة ذا بانكر: "مع اقتصادها الضخم ، وعدد سكانها الضخم ، وقربها الجغرافي ، لطالما كانت مصر وجهة استثمارية جذابة لشركات مجلس التعاون الخليجي".