شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة خريجي الأزهر تنظم ورشة ريادة الأعمال والابتكار والإبداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، فعاليات ورشة ريادة الأعمال والابتكار والإبداع، وذلك بالتعاون مع مؤسسة (إنجاز مصر).

حاضر بها سحر غازي - مدربة بمؤسسة إنجاز مصر لتدريب شباب الأزهر والطلبة والخريجين على كيفية تحويل الأفكار لمشاريع تجارية واجتماعية وتكوين فريق ناجح لإدارة المشروع من أجل تحويل الأفكار الإبداعية لمنتجات وخدمات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

اشتملت المحاضرة على توضيح مفهوم الابتكار - الفرق بين الإبداع والابتكار - ما هي ريادة الأعمال ؟ - عناصر ريادة الأعمال - الفرق بين رائد الأعمال ورجل الأعمال - نماذج من رواد الأعمال - ما هو مفهوم الشركة ؟ - والفرق بين رائد العمل الذي يؤسس شركة، ورائد الأعمال الاجتماعي، ورائد الأعمال الذي يعمل بشركة)، كما تم تقسيم الطلاب لمجموعات حتى يتم تنفيذ الأفكار التي درسوها من خلال التدريب ومناقشة فيها، فضلا عن اهتمام المنظمة بتزويد الطلاب بالمعرفة التكنولوجية ببرامج الـ office من خلال ورش تدريبية تقام لعدد 70 مشترك بمقر المنظمة في هذا المجال.

في نهاية التدريب حصل المشاركون على شهادة معتمدة من مؤسسة "إنجاز مصر"، مشيدين بمحتوى التدريب واستفادتهم من هذا اللقاء كما طالبوا بالمزيد من تلك التدريبات التى تعمل على صقل مواهبهم وتوسيع مداركهم المعرفية.