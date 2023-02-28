شكرا لقرائتكم خبر عن مد مسابقة «إعجاز القرآن الكريم والسنة في بناء القدرة البشرية» حتى 30 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بمجمع البحوث الإسلامية، مدّ فترة تلقِّي البحوث لمدة شهرين في مسابقة "إعجاز القرآن الكريم والسنة في بناء القدرة البشرية على تحقيق التنمية المستدامة"، ليكون آخر آخر موعد لاستلام الأبحاث 30 أبريل 2023، وذلك بناءً على طلب العديد من الباحثين داخل مصر وخارجها، والذين أبدوا رغبتهم في الاشتراك في المسابقة.

كانت لجنة الإعجاز العلمي بمجمع البحوث الإسلامية، أعلنت في ديسمبر الماضي عن المسابقة، وشروطها والتي تضمنت أن يكون البحث المقدم إلى المسابقة بإحدى اللغتين: العربية أو الإنجليزية، وألا يكون البحث قد سبق تقديمه لنيل درجة علمية، وألا يكون قد سبق نشره أو تقديمه لمسابقة أخرى مع تقديم كل متسابق إقرارًا كتابيًا بذلك، ألا يكون المتقدم للمسابقة قد فاز بإحدى الجوائز الثلاث الأولى في المسابقات الماضية للجنة عن ست سنوات سابقة، أن يكون مقدم البحث حاصلًا على مؤهل عالٍ على الأقل.

كما اشترطت المسابقة -أيضًا- أن يكشف البحث عن أوجه الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في موضوع المسابقة، مع التوثيق العلمي لمادة البحث من ناحيتي تفسير الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث النبوية المستشهد بها، وأن يُقدّم البحث مكتوبًا على الكمبيوتر بمقاس (14) للمتن، (16) للعناوين، وألا تقل عدد صفحاته عن مائة صفحة ولا تزيد عن مائة وخمسين صفحة من القطع الكبير، ويقدم المتسابق رفق كل بحث ملخصًا له لا يقل عن عشر صفحات ولا يزيد على عشرين صفحة بالإضافة إلى السيرة الذاتية للمتسابق، والـ (C.D) الخاص بالبحث للمتسابق.

كما يُقدَّم البحث وملخصه من ثلاث نسخ إلى أمانة لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بالإدارة العامة لشئون مجلس المجمع ولجانه وذلك بمقرها الكائن بمجمع البحوث الإسلامية بمدينة نصر، وذلك في موعد أقصاه نهاية أبريل من عام 2023م (بعد التمديد).

ويُسلّم صاحب البحث إيصالًا معتمدًا بما قدمه، وفيما يتعلق بجوائز المسابقة، فإنه تمنح جوائز مالية قيمتها واحد وسبعون ألف جنيه (71.000) لعدد (15) خمسة عشر فائزًا بواقع خمسة عشر ألف جنيه للفائز الأول، عشرة آلاف جنيه للفائز الثاني، خمسة آلاف جنيه للفائز الثالث، بالإضافة إلى (5) خمس جوائز تقديرية بواقع (4000) أربعة آلاف جنيه للجائزة الواحدة، (7) سبع جوائز تشجيعية بواقع (3000) ثلاثة آلاف جنيه للجائزة الواحدة، مع منح جميع الفائزين شهادات تقدير.

وأوضحت لجنة الإعجاز أن البحوث الفائزة بالجوائز الثلاث الأولى من حق اللجنة الاحتفاظ بها، وليس من حق أصحاب هذه البحوث المطالبة باستردادها، أما البحوث الفائزة بالجوائز الأخرى، أو البحوث غير الفائزة، فلأصحابها استردادها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان نتيجة المسابقة وبعد انتهاء هذا الموعد يكون من حق اللجنة التصرف في هذه البحوث التصرف المناسب، كما أنه يحق للجنة طبع ونشر ما تراه من البحوث الفائزة، وذلك على حساب الوقفية دون إذن من أصحاب هذه البحوث، ودون أي حقوق لهم قبل اللجنة.