شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تصدر بيانا بشأن عمال مصريين ضحايا حادث مرورى بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم الثلاثاء، وفاة 4 وإصابة 3 آخرين من العمال المصريين في الكويت، وأن جثامين الذين لقوا مصرعهم وصلت القاهرة صباح اليوم، حيث أكدت الوزارة في بيان لها إنها تابعت من خلال مكتب التمثيل العمالي التابع لها بسفارة جمهورية مصر العربية بدولة الكويت، حالة العمال المصريين ضحايا حادث تصادم وانقلاب ثنائي في طريق المطلاع باتجاه العبدلي أثناء توجههم الى عملهم، مشيرة أنه وبالتنسيق مع القسم القنصلي تم إنهاء إجراءات شحن الجثامين الى ارض الوطن على رحلة الجزيرة رقم 701، اليوم الثلاثاء، وأنه جاري المتابعة مع شركة التأمين لمعرفة هل مؤمن عليهم من عدمه.

وذكر مكتب التمثيل العمالي في تقريره أنه يتابع هذه الواقعة تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بمتابعة أحوال العمالة المصرية في الدولة والاطمئنان على حصولهم على حقوقهم ومستحقاتهم لدى جهات عملهم.

وأوضح إمام العاصى المحلق الإدارى بمكتب التمثيل العمالي بدولة الكويت في تقريره للوزارة، أنه تم متابعة العمال المصريين ضحايا حادث تصادم وانقلاب ثنائي في طريق المطلاع باتجاه العبدلي أثناء توجههم إلى عملهم حيث لقي 4 مصرعهم وهم: مينا حليم ميخائيل كامل، وراضي عشم شفيق حنين، ومدحت مكرم بولس مسعود من مواليد محافظة أسيوط، وسامي شكري جميل ونيس من محافظة قنا، كما أصيب 3 اخرون داخل العناية المركزة بإحدى المستشفيات وهم: المقاول عيد ناجح فراج والذى يعاني من كسور بالقدم وتجمعات دموية بالرأس والبطن، وبيتر سعد صدقي موسي يعاني بكسور بالوجه واليد اليمني، وعادل داوود سليمان يعاني بكسور بالجمجمه ونزيف وتم التواصل مع أبناء عمومهم بالكويت، وأفادوا بأن جميعهم يعملون "أعمال حرة"، لدى مقاول من الباطن والمقاول من ضمن المصابين وتم تسجيل قضية رقم 23/2023 مرور المطلاع .

وأضاف الملحلق الإدارى، أنه تم التنسيق مع القسم القنصلي لإنهاء إجراءات شحن الجثامين الى أرض الوطن، وتم ابلاغ عزاء وزير القوى العاملة لذوى المتوفيين وتمنيه الشفاء العاجل للعمال المصابين، مؤكداً حرص المكتب على متابعة كافة مستحقات المتوفيين والمصابين لدى جهات العمل التابعين لها وتوصيلها إلى ذويهم .