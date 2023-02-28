شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تشن حملة على الكافيهات المخالفة بشارع السودان فى الدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال حي الدقي حملة مكبرة على الكافيهات والمقاهي المخالفة بشارع السودان استجابة لشكاوي المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعة التعامل مع الشكاوى الواردة وعدم السماح بتعدى المنشآت التجارية والمقاهي على الطريق العام مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملة عن رفع عدد من الكراسي والتربيزات والأرجيلة وكافة أوجه التعديات الموجودة بالشارع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لتحقيق الانضباط بالشارع وعدم تعطيل الحركة المرورية به، وذلك بمتابعة من اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي.

من جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق فى وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وشدد محافظ الجيزة على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن حي الهرم شن مساء أمس الإثنين، حملة مكبرة بالاشتراك مع شرطة المرافق على المقاهي المفترشة للطريق العام بشارع الأربعين من شارع كعبيش، أسفرت عن رفع 1200 حالة إشغال متنوعة وإيداعها بمخزن الحي وإعادة الانضباط للشارع وغلق وتشميع المقاهي المخالفه ومصادرة كافة المضبوطات، وذلك تحت إشراف طه عبد الصادق رئيس حى الهرم.



حملة على الكافيهات المخالفة بشارع السودان بالدقى



حملة على الكافيهات المخالفة بشارع السودان