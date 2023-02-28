شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يفتتح المعرض الخيرى للملابس بكلية الدراسات الإسلامية للبنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة؛ المعرض الخيرى الذى تنظمه الجامعة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة، بوجود الدكتور رمضان حسان، عميد الكلية.

وأعلن رئيس الجامعة، أن تنظيم المعارض الخيرية في مختلف الكليات يأتي ضمن اهتمام الجامعة وتحملها مسئوليات العملية التعليمية بمرحلتيها: الإجازة العالية (الليسانس والبكالوريوس) والدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه)، إضافة إلى تحملها مسئولية الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم عليه مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة ودمياط وأسيوط؛ من خلال تسير القوافل الطبية إلى مختلف محافظات الجمهورية؛ دعمًا للمبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة تطوير الريف المصري: «حياة كريمة».

وأوضح رئيس الجامعة، أن هذه المعارض من شأنها أن تسهم في مساعدة طلاب وطالبات الجامعة في مختلف الفرق الدراسية في جميع الكليات، موجها الشكر لكل من أسهم في سبيل إعداد وتجهيز هذه المعارض الخيرية خدمة للطلاب والطالبات بمختلف الكليات.