شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: استخدام "الكورتيزون" لعلاج النحافة غير صحيح ويسبب ضعف المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إنه غير صحيح استخدام الكورتيزون لعلاج النحافة، موضحة أن الكورتيزون يسبب ضعف المناعة واضطراب الدورة الشهرية عند السيدات وزيادة حب الشباب ويضر مرضى السكر.

الكورتيزون هي الحقن التى يمكن أن تساعد فى تخفيف الألم والالتهابات فى منطقة معينة من الجسم، ويتم حقنها بشكل شائع في المفاصل - مثل الكاحل أو الكوع أو الورك أو الركبة أو الكتف أو العمود الفقري أو المعصم، وحتى المفاصل الصغيرة في يديك أو قدميك قد تستفيد من الكورتيزون.

وتحتوى الحقن عادة على دواء "كورتيكوستيرويد" ومخدر موضعي، وفي كثير من الأحيان ، يمكنك الحصول عليها في مكتب طبيبك.

وتزداد الآثار الجانبية المحتملة لحقن الكورتيزون مع زيادة الجرعات والاستخدام المتكرر، ويمكن أن تشمل الآثار الجانبية:

تلف الغضروف

موت العظم القريب من الحقن

التهاب المفاصل

تلف الأعصاب

احمرار الوجه المؤقت

توهج مؤقت للألم والالتهاب في المفصل

زيادة مؤقتة في نسبة السكر في الدم

ضعف أو تمزق الأوتار

ترقق العظام القريبة (هشاشة العظام)

ترقق الجلد والأنسجة الرخوة حول مكان الحقن

تبييض أو تفتيح البشرة حول مكان الحقن

بشكل عام ، يجب ألا تعطى حقن الكورتيزون أكثر من مرة كل ستة أسابيع ، وعادة لا تزيد عن ثلاث أو أربع مرات في السنة.