القوى العاملة تفتتح فعاليات الدورات التدريبية المجانية لذوى الهمم بأسيوط

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القاهرة - سامية سيد - افتتحت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، فعاليات الدورات التدريبية المجانية لذوى الهمم والقدرات من الصم والبكم على مهنة النجارة والخراطة وصيانة الحاسب الآلي لتدريب 48 من ذوى الهمم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتقديم كافة أوجه الدعم لتلك الفئة وتوفير فرص تدريب وعمل مناسبة ولائقة لهم ودمجهم داخل سوق العمل بالمحافظات.

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط، في تقريره الذى تلقته الوزارة أن المديرية قامت بتنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية لذوى القدرات الخاصة، كما تم تسليم المواد الخام والزى التدريبي والأدوات للمتدربين، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم حتى يتم إعدادهم وتدريبهم على تلك المهن لمساعدتهم على الانخراط فى سوق العمل للعمل بتلك المهن وكذلك كأصحاب عمل من خلال افتتاح مشروعات خاصة بهم وربطهم بالجهات المانحة للمشروعات.

وأضاف مدير المديرية أن الدعم اللامحدود الذى تقدمه الوزارة فى ملف ذوى الهمم فى جميع المجالات وعلى الأخص في التدريب المهنى لذوى الهمم وإعطاء تلك الفئة الاولوية وتوفير كل الامكانيات ليتمكنوا من اداء مهام التدريب عل الوجه الأكمل.

جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة تلقت تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، بشأن عقد الاختبار الختامي لدورة التفصيل بوحدة التدريب المتنقلة، وذلك لعدد 10 متدربات بقرية ابيوها بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا ضمن مبادرة حياة كريمة بالقرى الأكثر احتياجا.

وأشار محمد صلاح مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا، إلى أن الاختبار شمل اختبارا نظريا وآخر عمليا، منوها إلى أنه بعد التدريب سوف تقوم المديرية بتوفير فرص عمل مناسبة للسيدات بالمحافظة، وذلك انطلاقا من دور وزارة القوى العاملة وحرصها على تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم ومتابعتهم بعد انتهاء فترة التدريب في إيجاد فرص عمل مناسبة تساعدهم في توفير حياة كريمة لهم.