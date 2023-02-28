شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التعليم تعتمد جداول امتحانات الثانوية العامة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2023/2022، وجدول امتحانات مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، وجدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للمكفوفين.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم الاثنين الموافق 2023/6/12 وتستمر حتى السبت الموافق 2023/7/15... وفيما يلى موجز لأهم الأنباء.

الصحة: 220 جنيها رسوم استخراج شهادة فحص المقبلين على الزواج

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الطبية لفحوصات المقبلين على الزواج والتى تضمنت للمصريين

1- بطاقة الرقم القومى للشخص نفسة

2- صورة الرقم القومى للشخص الأخر

وبالنسبة لغير المصريين:

1- جواز السفر / وثيقة اللجوء

2- صورة اصبات الهوية للطرف الأخر

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن رسوم استخراج شهادة فحص المقبلين علي الزواج 220 جنيها شاملة المصروفات ورسوم التحاليل وطباعة الشهادة .

أسعار كرتونة البيض تنخفض 10 جنيهات لتسجل 105 جنيهات بالمزارع

شهدت أسعار البيض في الأسواق مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 ، حوالي 10 جنيهات في المزارع وذلك مع عودة جزئية في انضباط معروض البيض، وهبط سعر كرتونة البيض الأبيض إلي مستويات 105 جنيها مقابل 115 جنيها الأيام الماضية، وهبط سعر البيض الأحمر من 116 إلي 108 جنيها وتراجع سعر كرتونة البيض البلدي من 123 إلي 106 جنيهات.

وكشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، استقرار في أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة عند مستويات 70 جنيها للكيلو ليصل السعر النهائي للمستهلك 75 جنيها تسليم اليوم، متوقعاً تراجع في سعر الدواجن خلال الأيام القليلة المقبلة

وزيرة التخطيط: مصر وقطر تخططان لإقامة صندوق استثمار مشترك بين البلدين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، لقاء مع ممثلي رابطة رجال الأعمال القطريين، وغرفة التجارة والصناعة القطرية، لبحث الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات القطرية فى مصر، ومضاعفة حجم التبادل التجارى بين البلدين.

وقالت الدكتورة هالة السعيد تعقيبا على مطالبات من أعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين بانشاء صندوق استثمار مشترك، أن سيتم مناقشة التفاصيل المتعلقة بالتخطيط لإقامة صندوق استثمار مشترك بين البلدين فى منتدى الأعمال المقررر عقده قريبًا بين البلدين.

وقال الدكتور خالد عبد العفار، وزير الصحة خلال كلمته إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأدوية وإنها تصنع أكثر من 90% من احتياجاتها من الدواء محليا .

أسعار الذهب اليوم تواصل الانخفاض وعيار 21 يسجل 1670 جنيها

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم بالسوق المصري عقب هبوط ملحوظ بحوالي 5 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1670 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، ويسجل السعر العالمي للذهب مستوى 1809 دولار في التداولات الفورية

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل 1670 جنيها.

عيار 24 يسجل 1910 جنيهات.

عيار 18 يسجل 1430 جنيها.

عيار 14 يسجل 1115 جنيها.

الجنيه الذهب 13360 جنيها.

سعر السبائك والجنيهات الذهب

تسجل أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم هبوط ملحوظ على خلفية تراجع سعر أعيرة الذهب المختلفة، وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام 9570 جنيها بدون إضافة مصنعية ، وبلغ سعر السبيكة الذهب وزن 10 جرام 19140 جنيها بدون مصنعية، وبلغ سعر سبيكة الذهب 20 جرام 38230 جنيها بدون مصنعية وبلغ سعر اونصة الذهب في مصر 59330 جنيها بدون إضافة رسوم أو مصنعيات ، وبلغ الجنيه الذهب 13360 جنيها.

غرفة صناعة الحبوب: طرح المكرونة بـ15 جنيها فى منافذ أهلا رمضان

أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس ادارة الغرفة عن مبادرة لطرح سلعة المكرونة بمعارض "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة 40% في إطار حرص الغرفة على توفير السلع الغذائية للمواطنين واستكمالا لدور في العمل على تخفيف العبء على المستهلك.

وأعلنت الغرفة أنه تم التنسيق مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن توفير سلعة مكرونة بأجود الأنواع لطرحها للمواطن فى معارض "أهلا رمضان" المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مبادرة "ولادك في ضهرك يا مصر" حيث سيتم طرح المكرونة ، بسعر 15 جنيها للكيلو بدلا من 22 جنيها لنفس المنتج في الأسواق الأخرى ويأتي ذلك استكمالا لدور الدولة التي نجحت طوال الفترة الماضية بتوجيهات القيادة السياسية في توفير كافة السلع الغذائية ، كما سيتم توفير كميات كبيرة من شركة ريجينا للمكرونة والصناعات الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح من 30 إلى 40 %.

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى في حراسة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذ المستوطنون جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية من باحات المسجد المبارك.

وكانت شرطة الاحتلال الاسرائيلي قد نشرت عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات "الأقصى" وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وواصلت التضييق على دخول المصلين.

ويقتحم المستوطنون المسجد الأقصى المبارك بصورة شبه يومية، وتزداد كثافة الاقتحامات ووتيرتها في الأعياد اليهودية والمناسبات الخاصة بدولة الاحتلال.