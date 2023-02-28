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حوار اقتصادى مثمر بين رئيس الوزراء ورجال الأعمال القطريين.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - استمع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إلى مداخلات رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، الذي عقد اليوم على هامش زيارته الدوحة. 

 

ورحب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق؛ لحرصه على عقد هذا المنتدى؛ من أجل بحث أوجه وفرص التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره المصري في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

 

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التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مع ممثلى رابطة رجال الأعمال القطريين، وغرفة التجارة والصناعة القطرية

 

أكد مدبولى أن الدولة المصرية فى سبيلها لإنهاء ظاهرة تذبذب سعر الصرف

 

لا قيود قانونية أو عوائق  أمام دخول وخروج أرباح المستثمرين

 

مصر وضعت عددا كبيرا من الحوافز لتشجيع المستثمرين

 

إقرار قانون جديد للاستثمار قريبا لإعفاء المستثمر من 55% من الضرائب فى المجال الذى يستثمر فيه

 

مصر خفضت نسبة البطالة لـ7.2% والدولة ركزت على عودة القطاع الخاص بقوة

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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