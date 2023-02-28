شكرا لقرائتكم خبر عن حوار اقتصادى مثمر بين رئيس الوزراء ورجال الأعمال القطريين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
ورحب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق؛ لحرصه على عقد هذا المنتدى؛ من أجل بحث أوجه وفرص التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره المصري في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
التقى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مع ممثلى رابطة رجال الأعمال القطريين، وغرفة التجارة والصناعة القطرية
أكد مدبولى أن الدولة المصرية فى سبيلها لإنهاء ظاهرة تذبذب سعر الصرف
لا قيود قانونية أو عوائق أمام دخول وخروج أرباح المستثمرين
مصر وضعت عددا كبيرا من الحوافز لتشجيع المستثمرين
إقرار قانون جديد للاستثمار قريبا لإعفاء المستثمر من 55% من الضرائب فى المجال الذى يستثمر فيه
مصر خفضت نسبة البطالة لـ7.2% والدولة ركزت على عودة القطاع الخاص بقوة