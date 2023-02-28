شكرا لقرائتكم خبر عن حوار اقتصادى مثمر بين رئيس الوزراء ورجال الأعمال القطريين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء إلى مداخلات رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، خلال لقائه أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، الذي عقد اليوم على هامش زيارته الدوحة.

ورحب الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق؛ لحرصه على عقد هذا المنتدى؛ من أجل بحث أوجه وفرص التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره المصري في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.



