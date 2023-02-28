شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ59 ألف منتفع بالقوافل والعيادات المتنقلة والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تطبيق برنامج تقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة وحدوث الإجهاض في 280 مستشفى حكومي تابعين لوزارتي الصحة والسكان والتعليم الجامعي بـ 20 محافظة على مستوى الجمهورية، مُضيفاً أنه بدء تطبيق البرنامج بعدد من المستشفيات الخاصة كتجربة استرشادية بالتعاون مع العلاج الحر بمحافظات القاهرة وأسيوط وسوهاج.
وتابع عبد الغفار أنه تم تطبيق برنامج تقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادات القيصرية بنسبة 42% خلال شهر يناير 2023، مشيراً إلى أن الولادات القيصرية تمثل 72% من إجمالي الولادات طبقا للمسح الصحي للأسرة المصرية 2021.
ومن جانبه، أكد الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، على توافر وسائل تنظيم الأسرة الحديثة والمتنوعة، وتوفير مخزون استراتيجي من وسائل تنظيم الأسرة يتراوح بين 6 أشهر الي سنة طبقاً لتاريخ الصلاحية لكل وسيلة.
وأشار عباس إلى زيارة مليون و889 ألف و729سيدة للوحدات الصحية بجميع محافظات الجمهورية للحصول على وسيلة لتنظيم الأسرة من ضمنهن 204 الآف و528 زيارة منتفعة لأول مرة، وذلك خلال الشهر الماضي.