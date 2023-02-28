شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى سورى: مصر تلعب دورا مفصليا فى الحياة السياسية العربية والعالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور صفوان قربي عضو مجلس الشعب السوري اليوم الثلاثاء، أن مصر تلعب دورا مفصليا في الحياة السياسية العربية والأفريقية والعالمية، داعيا إلى ضرورة تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين خلال الفترة القادمة.

وقال قربي ـ في تصريح خاص للتلفزيون الرسمي السوري ـ إن سوريا لن تنسى وقفة مصر قيادة وشعبا إلى جانبها في كارثة الزلزال، فضلا عن استقبالها اللاجئين السوريين الذي اضطروا للخروج بسبب الحرب، مؤكدا أن السوريين لم يعانوا أبدا كلاجئين في مصر بل تمكنوا من التأقلم وحققوا نجاحات كبيرة اقتصاديا، وذلك لأن مصر الشقيقة الكبرى للدول العربية.

وأكد قربي أن مصر شريكة لسوريا في الكثير من المحطات السياسية والعسكرية على مر التاريخ، مضيفا أنه عندما تتكامل سوريا مع مصر يتغير المشهد العربي.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أعرب أمس الإثنين عن تقديره البالغ لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاتصال معه هاتفيا عقب الزلزال، وذلك خلال استقباله لوزير الخارجية سامح شكري الذي قام بزيارة دمشق.