شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية المصرية تقدم التعازي للبرازيل في ضحايا الفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة في ضحايا الفيضانات وانزلاق التربة جنوب شرق البلاد، والتي أسفرت عن العشرات من الوفيات والمصابين والمفقودين.

كما تقدمت مصر بصادق التعازي لذوي الضحايا، متمنية سرعة العثور على المفقودين والشفاء العاجل للمصابين، ومؤكدة على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب البرازيل في هذا المصاب الأليم.