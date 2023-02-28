شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 220 جنيها رسوم استخراج شهادة فحص المقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الطبية لفحوصات المقبلين على الزواج والتى تضمنت للمصريين

1- بطاقة الرقم القومى للشخص نفسة

2- صورة الرقم القومى للشخص الأخر

وبالنسبة لغير المصريين:

1- جواز السفر / وثيقة اللجوء

2- صورة اصبات الهوية للطرف الأخر

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن رسوم استخراج شهادة فحص المقبلين علي الزواج 220 جنيها شاملة المصروفات ورسوم التحاليل وطباعة الشهادة .

كانت أكدت وزارة الصحة والسكان أن الفحوصات الطبية المقدمة بمبادرة فحص المقبلين علي الزواج تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة)، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري)، بالإضافة إلى إجراء تحاليل (فصيلة الدم، Rh ،هيموجلوبين).

وتابعت الوزارة، في حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الأخر، وفي حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.

المبادرة تشمل تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج، وتتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته.

وتتضمن خدمات التثقيف الصحي تتضمن أيضًا المشورة الخاصة بالزواج والصحة الإنجابية، ومنها التثقيف فيما يخص العلاقة الزوجية السوية، وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة، وإمداد الطرفين بمعلومات عن بعض الأمراض المُعدية التي تنتقل جنسيًا في حالة إصابة أحد الطرفين، بالإضافة إلى تعريفهما بمعلومات عن بعض الأمراض المعدية التي يمكن انتقالها إلى الجنين، فضلاً عن تعريفهما بوسائل تنظيم الأسرة، والوسائل المناسبة لتنظيم الحمل الأول