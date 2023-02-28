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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين 2023.. اعرف مواعيد الاختبارات والان مع تفاصيل الخبر
- يوم الاثنين 12 يونيو 2023: يؤدى الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية.
- يوم الأحد 18 يونيو 2023: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) ومقاييس المفاهيم (اللغة العربية).
- يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الانجليزية).
- يوم الأحد 25 يونيو 2023: مقاييس المفاهيم .
-من يوم 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 إجازة عيد الأضحي.
- يوم الأحد 2 يوليو 2023: مقاييس المفاهيم (الفيزياء) العلوم والرياضيات
- يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023: مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) العلوم ، ومفاهيم المقاييس الرياضيات التطبيقية للشعبة رياضة.
- يوم الخميس 6 يوليو 2023: مقاييس المفاهيم اللغة الانجليزية.
- يوم الأحد 9 يوليو 2023، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية.
-يوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 : مقاييس المفاهيم (الأحياء)، ومقاييس المفاهيم الرياضيات البحتة.
- يوم الخميس 13 يوليو 2023، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا) واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات).
- يوم السبت15 يوليو 2023: اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء).
جدول الامتحانات