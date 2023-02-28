شكرا لقرائتكم خبر عن مطار سفنكس يستقبل أولى رحلات إحدى شركات الطيران القادمة من مدريد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الشركة المصرية للمطارات عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك اليوم الثلاثاء، أن مطار سفنكس الدولي استقبل أمس أول رحلة تابعة لإحدى شركات الطيران القادمة من العاصمة الأسبانية مدريد، وعلي متنها 167 راكبا.

وقد قام فريق العلاقات العامة بالمطار بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء إجراءات الوصول لكافة الركاب.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية والسياحية بالمطارات المصرية لتنفيذ خطة الدولة المصرية نحو الوصول إلي 30 مليون سائح.