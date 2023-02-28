شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الحبوب: طرح المكرونة بـ15 جنيها فى منافذ أهلا رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس ادارة الغرفة عن مبادرة لطرح سلعة المكرونة بمعارض "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة 40% في إطار حرص الغرفة على توفير السلع الغذائية للمواطنين واستكمالا لدور في العمل على تخفيف العبء على المستهلك.

وأعلنت الغرفة أنه تم التنسيق مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن توفير سلعة مكرونة بأجود الأنواع لطرحها للمواطن فى معارض "أهلا رمضان" المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مبادرة "ولادك في ضهرك يا مصر" حيث سيتم طرح المكرونة ، بسعر 15 جنيها للكيلو بدلا من 22 جنيها لنفس المنتج في الأسواق الأخرى ويأتي ذلك استكمالا لدور الدولة التي نجحت طوال الفترة الماضية بتوجيهات القيادة السياسية في توفير كافة السلع الغذائية ، كما سيتم توفير كميات كبيرة من شركة ريجينا للمكرونة والصناعات الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح من 30 إلى 40 %.

وأكد كريم أبو غالى عضو غرفة صناعة الحبوب، أنه في ظل حرص الدولة على توفير كافة السلع الغذائية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فإنه يتم التعاون مع وزارة التموين توفير سلعة المكرونة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى تحت مبادرة "ولادك في ضهرك يا مصر" ،وحث جميع الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية على المشاركة في المبادرة، وذلك ايمانًا بأهمية التخفيف من أعباء المواطنين على أن يتم طرح المكرونة بسعر 4.5 جنيه للكيس زنة 300 جرام بما يعادل 15 جنيها للكيلو رغم أن سعره في السوق يتجاوز 22 جنيها.