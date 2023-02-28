شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يطالب المجتمع الدولى بالتحرك الفورى لوقف إرهاب المستوطنين والان مع تفاصيل الخبر
وفي السياق ذاته، أصيب الأحد الماضي في قرية "بورين" الواقعة جنوبي نابلس عددٌ من الفلسطينيين بالرصاص المطاطي خلال التصدي لهجوم وحشي من قِبل أكثر من 200 مستوطن؛ حيث أطلق المستوطنون الرصاص الحي وألقوا الحجارة والزجاجات الحارقة على منازل الفلسطينيين وعلى ممتلكاتهم ومركباتهم في أطراف القرية. كما شهدت أيضًا قرية "#زعترة" موجة عنف من قبل المستوطنين وقوات البطش الصهيوني أسفرت عن استشهاد فلسطيني متأثرًا بجراحه الخطيرة.
وتشهد الساحة السياسية الصهيونية تحريضًا صارخًا ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة من قبل وزراء في الحكومة اليمينية المتطرفة وكذلك من قبل أعضاء في #الكنيست الصهيوني؛ حيث دعا وزير المالية الصهيوني "بتسليئل سموتريتش" إلى قصف #الضفة_المحتلة بالدبابات والمروحيات وإبادة قرية حوارة.
كما أعرب عضو الكنيست الصهيوني "تسفيكا فوجل" عن ارتياحه لعنف المستوطنين في حواره، معربًا عن رغبته في حرق القرية والقرى الفلسطينية كافة ومواصلة الاستيطان.
كما يرى المرصد أن انتشار أعمال العنف و الإرهاب من قبل المستوطنين في كل قرى الضفة الغربية هو مؤشر حرب شاملة ضد الفلسطينيين بإيعاز من حكومة الكيان الصهيوني.
وطالب مرصد الأزهر المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف إرهاب المستوطنين وبطش قوات الاحتلال والممارسات الوحشية التي تُنتهج ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل.