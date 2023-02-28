شكرا لقرائتكم خبر عن معرض لمشروعات طلاب قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان معرض لمشروعات طلاب قسم العمارة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عمرو سامي عميد الكلية، وريادة الدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد رضوان وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتورة فاطمة عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك بقاعة العرض الكبرى بالكلية، وجاء ذلك تحت إشراف الدكتورة آمال عبده رئيس قسم العمارة الأسبق والأستاذ المتفرغ بقسم العمارة.

أوضح الدكتور عمرو سامي أن المعرض تضمن مشاريع الطلاب المختلفة بالقسم وجاء المشروع الأول ليخدم فكرة توظيف الفراغات بما يناسب الدراسات البيئية من ضوء ورياح وحرارة وهو عبارة عن مدرسة ثانوية بخدماتها المتعددة من صالة عرض مسرحي ومكتبة للطلبة، والمدرسة تأتي بسعة استيعابية كبيرة تصل إلى 14 فصل وبها جميع المعامل المطلوبة في المدرسة من معمل للكيمياء ومعمل للفيزياء ومعامل للطبيعة وغيرها.

أما المشروع الثاني فهو يخدم الإنشاء المعماري وطرق استخدام أكثر من نظام إنشائي في مبنى واحد وهو مشروع المول التجاري في منطقة الجيزة الجديدة وكان من أساسيات ذلك المشروع وجود أربع قاعات عرض (سينما) بسعة 150 فرد للقاعة الواحدة مع وجود عدد من المحال والمطاعم التجارية بالإضافة لوجود مجمع مطاعم و كافيتيريا تخدم المول (food court)، وقد كلف أعضاء هيئة التدريس بقسم العمارة طلاب الفرقة الثانية عمل نموذج تصميمي للمول (maquette) مما ساعد الطلاب على توضيح فكرتهم التصميمية بالمشروع .

ويستمر المعرض حتى يوم الخميس القادم بقاعة العرض الكبرى بالكلية .